Sat.1 22:00 bis 22:55 Reportage Mega! Hotels Al Naseem - Dubais neuer Designpalast D 2016 16:9 HDTV In Dubai entsteht ein neues Mega-Hotel: Das Jumeirah Hotel "Al Naseem" soll 450 Zimmer auf 5 Sterne Niveau bieten. "Mega-Hotels!" begleitet das Team des Nobelhotels über zwei Monate bis zur Eröffnung. Von der Baustelle, über den Einzug der 800 Mitarbeiter bis hin zur Begrüßung der ersten Gäste sind wir mit unseren Kameras dabei. Für den deutschen Küchenchef Tobias Pfister bedeutet eine Neueröffnung dieser Größe 180 Köche und zehn Restaurants in den Griff zu bekommen! Originaltitel: Mega! Hotels