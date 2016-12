Sat.1 20:15 bis 22:25 Komödie Männerherzen... und die ganz ganz große Liebe D 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der krisengeschüttelte Macho Jerome (Til Schweiger) zieht zurück zu seinen Eltern und begegnet dort seiner großen Liebe. Niklas schließt sich einem irren Fanclub an, um seine Liebste zurückzugewinnen. Der schüchterne Günther wäre so gerne sexy, der Öko-Softie Philip wird Vater, und Roland erweist sich als Beziehungs-Rambo. Und dann ist da noch der exaltierte Schlagerstar Bruce Berger, der ihnen das Leben schwer macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Til Schweiger (Jerome Ades) Christian Ulmen (Günther Stobanski) Justus von Dohnányi (Bruce Berger) Florian David Fitz (Niklas Michalke) Nadja Uhl (Susanne Feldberg) Maxim Mehmet (Philip Henrion) Jana Pallaske (Nina Helmich) Originaltitel: Männerherzen ... und die ganz ganz große Liebe Regie: Simon Verhoeven Drehbuch: Simon Verhoeven Kamera: Jo Heim Musik: Gary Go, Wolfgang Hammerschmid, Simon Verhoeven Altersempfehlung: ab 6