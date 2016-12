Sat.1 01:50 bis 04:45 Show The Voice of Germany Finale D 2016 16:9 HDTV Merken Wer gewinnt die sechste Staffel von "The Voice of Germany"? Gibt es eine Premiere für Yvonne Catterfeld als erste Frau auf dem Siegertreppchen? Kann Rückkehrer und Lieblingsfinne Samu Haber den Titel holen? Schaffen die "Fanta 2" Michi Beck und Smudo den Hattrick? Oder gewinnt Titeljäger Andreas Bourani im dritten Jahr Deutschlands erfolgreichste Musikshow? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thore Schölermann, Thore Schölermann, Lena Gercke Gäste: Gäste: Tay Schmedtmann (Team Bourani), Robin Resch (Team Haber), Boris Alexander Stein (Team Catterfeld), Marc Amacher (Team Fanta4). Im Showteil: OneRepublic, John Legend, Emeli Sandé, James Arthur, Alicia Keys. Jury: Smudo, Michi Beck, Yvonne Catterfeld, Andre Originaltitel: The Voice of Germany