Sat.1 17:00 bis 17:30 Dokusoap Einsatz Deutschland Das Callgirl D 2016 16:9 HDTV Merken Düsseldorf: In einem Penthouse liegt die Leiche eines Callgirls. In der Wohnung treffen die Kommissare auch auf ihren Verlobten, der sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befindet und nicht vernehmungsfähig ist. Die erste Spur führt zu einem angeblichen Cousin. Doch die Kommissare bleiben skeptisch und ziehen auch andere Möglichkeiten in Betracht. Zu recht: Eine Freundin der Toten bricht ihr Schweigen ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Einsatz Deutschland

