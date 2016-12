kabel eins 20:15 bis 22:50 Komödie Terminal USA 2004 2016-12-21 01:30 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Viktor Navorski zu einem Besuch nach New York abhebt, brechen in seinem osteuropäischen Heimatland Unruhen aus, die die USA dazu veranlassen, den Staat diplomatisch nicht mehr anzuerkennen. In der Folge werden dem Immigranten Ein- und Rückreise verweigert. Also richtet sich der sympathische Heimatlose auf dem Flughafengelände ein und entdeckt das vielschichtige Universum des Terminals, dessen eigenständige Kultur und sogar die Liebe zu einer wunderbaren Frau ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Benny Golson) Catherine Zeta-Jones (Amelia Warren) Stanley Tucci (Frank Dixon) Chi McBride (Mulroy) Diego Luna (Enrique Cruz) Barry Shabaka Henley (Thurman) Kumar Pallana (Gupta Rajan) Originaltitel: The Terminal Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Sacha Gervasi, Jeff Nathanson Kamera: Janusz Kaminski Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 6