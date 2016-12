Niederlande 2 06:50 bis 07:25 Sonstiges Jacobine op zondag Moeten wij verplicht gaan vaccineren? NL 2016 Merken Al vijftig jaar lang is het vanzelfsprekend dat ieder kind wordt ingeënt tegen dodelijke ziektes. Het vaccinatieprogramma van de overheid is zo succesvol dat difterie, kinkhoest, typhus en polio nauwelijks meer voorkomen. Maar sinds kort worden steeds meer vragen gesteld bij het vaccineren. Wat zijn de gevolgen als ouders hun kind niet laten vaccineren? En zou vaccinatie niet verplicht moeten worden gesteld? Een debat met D66-kamerlid Pia Dijkstra, jeugdarts Henrike Terhorst en moeder Nicole Gommers, wier kind besmet werd door een kind dat niet was ingeënt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jacobine Geel Originaltitel: Jacobine op zondag