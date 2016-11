MDR 22:00 bis 23:00 Talkshow Riverboat extra Ein Gespräch mit Hardy Krüger sen D Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Offen wie kaum ein anderer schreibt Hardy Krüger jetzt, mit inzwischen 88 Jahren, von seiner Kindheit und Jugend in Nazideutschland, von den Grausamkeiten des Krieges, der Sprachlosigkeit einer ganzen Generation und den wichtigsten Stationen seines bewegenden Lebens. Hardy Krüger berichtet ausführlich, wer ihn damals prägte, was ihn heute antreibt und warum er sich um die Welt von morgen sorgt. Schon seit Jahren nutzt Krüger seine Erfahrungen und seine Popularität, um in Schulen und Rathäusern Aufklärung über die dunkle deutsche Vergangenheit zu betreiben. Außerdem gründete er 2013 gemeinsam mit der Initiative "Exit Deutschland" sowie den Prominenten Klaus Bednarz, Hark Bohm und Dieter Hallervorden das Projekt "Gemeinsam gegen rechte Gewalt". Es weist auf neonazistische Gefahren hin und wirbt für die Unterstützung von Projekten gegen Rechts. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Riverboat extra