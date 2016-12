RTL 9 22:20 bis 00:00 Komödie Jumeaux USA 1988 20 40 60 80 100 Merken 1953 : Quelques généticiens décident de créer un être exceptionnel. Six hommes triés sur le volet sont donc sélectionnés pour féconder Mary Ann Benedict, une jeune femme belle et intelligente. Mary Ann accouche de jumeaux mais on lui cache, et on lui annonce la mort du bébé. Le premier, Julius, est élevé dans une île paradisiaque. Il devient un génie féru de mathématiques parlant douze langues. Le second, Vincent est tout son contraire. Abandonné dans un orphelinat par ses parents adoptifs, il est un escroc de petite envergure vivant de petites combines et d'arnaques. A trente-cinq ans, Julius apprend l'existence de son frère et part aussitôt à sa recherche. Il le retrouve en prison, faute d'avoir payé ses contraventions. Vincent entraîne alors Julius dans une affaire douteuse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Julius Benedict) Danny DeVito (Vincent Benedict) Kelly Preston (Marnie Mason) Chloe Webb (Linda Mason) Bonnie Bartlett (Mary Ann Benedict) Marshall Bell (Webster) Trey Wilson (Beetroot McKinley) Originaltitel: Twins Regie: Ivan Reitman Drehbuch: William Davies, Timothy Harris, William Osborne, Herschel Weingrod Kamera: Andrzej Bartkowiak Musik: Georges Delerue, Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12