RTL 9 20:40 bis 22:20 Sonstiges Arrête ou ma mère va tirer USA 1992 Merken Policier, Joe Bomowski entretient une relation ambiguë avec Gwen, sa maîtresse, qui est également sa supérieure. Pour compliquer le tout, Tutti, la mère de Joe, décide de rendre visite à son fils adoré qu'elle n'a pas vu depuis bien longtemps. Dès l'arrivée de Tutti, la cohabitation entre mère et fils est houleuse. Le considérant toujours comme un enfant, Tutti ne voit pas que Joe est un adulte qui n'a plus besoin que l'on vienne le border dans son lit, ou encore qu'on lui serve de copieux petits déjeuners... Un jour, alors qu'elle décide de se livrer à un grand nettoyage de toute la maison, Tutti commet une gaffe monumentale : elle nettoie l'arme de son fils à l'eau chaude. Réalisant la gravité de son geste, Tutti veut se faire pardonner et entreprend d'acheter un nouveau revolver à Joe. C'est ainsi qu'elle rencontre deux individus louches dans la rue, qui acceptent de lui en procurer un. Mais les choses se compliquent lorsque les deux hommes, trafiquants de leur état, sont assassinés sous les yeux de la vieille dame, et qu'elle se retrouve de ce fait, dans la peau d'un témoin ô combien encombrant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Joe Bomowski) Estelle Getty (Tutti) JoBeth Williams (Gwen Harper) Roger Rees (Parnell) Martin Ferrero (Paulie) Gailard Sartain (Munore) John Wesley (Tony) Originaltitel: Stop! Or My Mom Will Shoot Regie: Roger Spottiswoode Drehbuch: Blake Snyder, William Davies, William Osborne Kamera: Frank Tidy Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12