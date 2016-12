RTL 9 20:40 bis 22:15 Komödie Allumeuses ! USA 2002 2016-12-18 19:05 20 40 60 80 100 Merken Elles sont trois copines à partager un appartement à San Fransisco et à aligner les conquêtes masculines comme les dominos lors du Domino Day. Ce soir-là, Christina et Courtney embarquent leur amie Jane, qui s'est fait méchamment plaquer, afin de lui changer les idées. Soirée drague en perspective. Chris rencontre Peter qui ne tarde pas à l'inviter à l'hôtel, histoire de fêter l'enterrement de la vie de garçon de son diable de frère. Elle refuse. Uniquement parce que le gredin a osé lui tenir tête ! Du coup, c'est de lui qu'elle rêve durant la nuit. Nuit torride qu'elle raconte à Court qui n'est pas sans y percevoir un frémissement inhabituel chez son amie. Chris reconnaît qu'elle regrette de ne pas avoir donné suite à l'invitation de Peter. Du coup, Court manigance une escapade à Somerset, au fin fond de la Californie, pour rejoindre le mariage du frère de Peter. La virée est une suite de catastrophes et de provocations pour les trois filles. Arrivées à moitié nues, elles doivent se précipiter pour acheter des robes. A l'église, Chris sympathise avec Judy, la mariée, avant de découvrir que c'est Peter, et non son frère, qui se marie ! Face à cette méprise, elle prend la fuite? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Diaz (Christina Walters) Christina Applegate (Courtney Rockcliffe) Selma Blair (Jane Burns) Thomas Jane (Peter Donahue) Frank Grillo (Andy) Jason Bateman (Roger Donahue) Eddie McClintock (Michael) Originaltitel: The Sweetest Thing Regie: Roger Kumble Drehbuch: Nancy Pimental Musik: Ed Shearmur Altersempfehlung: ab 12