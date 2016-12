RTL 9 20:40 bis 23:05 SciFi-Film Rencontres du troisième type USA 1977 20 40 60 80 100 Merken Dans l'Indiana, pendant qu'une coupure d'électricité paralyse la banlieue, Roy Neary, un réparateur de câbles, voit une ''soucoupe volante'' passer au-dessus de sa voiture. D'autres personnes sont également témoins de ce type de phénomènes : Barry Guiler, un petit garçon de quatre ans, est réveillé par le bruit de ses jouets qui se mettent en route. Steven Spielberg pose les jalons d'une réflexion sur le devenir de l'être humain. Film culte, par sa musique et ses effets visuels, son traitement du désenchantement adulte dans un monde strict et formaté confine au désespoir. Le cinéaste, scénariste pour l'occasion, dévoile toute sa profondeur humaine. Un chef-d'oeuvre de science-fiction, une manière d'appréhender l'avenir... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dreyfuss (Roy Neury) François Truffaut (Claude Lacombe) Teri Garr (Ronnie Neary) Melinda Dillon (Jillian Guiler) J Patrick Namara (Project Leader) J. Patrick McNamara (Project Leader) Warren J. Kemmerling (Wild Bill) Originaltitel: Close Encounters of the Third Kind Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Matthew Robbins, Steven Spielberg, John Hill, Jerry Belson, Hal Barwood Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12