France 2 22:35 bis 00:35 Sonstiges Taratata 100% live 16:9 Merken Sur Twitter via /Taratata. Pour ce nouveau rendez-vous de "Taratata 100% Live", Nagui invite des artistes à chanter en duo ou en trio pour le meilleur de la musique. Chanteurs et musiciens racontent également des anecdotes, et évoquent les moments forts de leur carrière et de leurs rencontres musicales. Au programme : Youssou N'Dour et Angélique Kidjo, Vianney et Boostee, Dani et Alain Chamfort, Walking on Cars. "Africa", le dernier album de Youssou N'Dour, porte un message panafricain, en mélangeant des sonorités diverses, de la rumba au rap et aux vocodages. Sur la scène de "Taratata 100% live", il est rejoint par l'artiste béninoise Angélique Kidjo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nagui Originaltitel: Taratata 100% live