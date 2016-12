France 2 01:50 bis 03:35 Sonstiges Un jour, un destin Mireille Darc, blessures intimes F 16:9 HDTV Merken Laurent Delahousse revient sur la vie et le parcours de Mireille Darc, femme libre et populaire, grâce aux témoignages de ceux qui l'ont cotoyée depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Georges Lautner, Pierre Richard, Katherine Pancol et Alain Delon figurent parmi les personnalités qui ont partagé le quotidien de la comédienne, à la vie ou à l'écran. Des "Barbouzes" au "Grand Blond", Mireille Darc a su gagner sa place dans le panthéon des films cultes français et s'imposer au sein d'une bande de bonhommes, apprivoisant tour à tour Gabin, Audiard, Blier et Ventura. Celle qui, frêle et moderne, a traversé de nombreuses épreuves au cours de sa vie, se livre sans tabou dans un entretien inédit avec le journaliste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Delahousse Originaltitel: Un jour, un destin

