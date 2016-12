France 2 23:10 bis 00:50 Sonstiges Aznavour F 2013 16:9 HDTV Merken Ses chansons, à l'image de "La Bohème", "Emmenez-moi" ou "Les Plaisirs démodés" sont connues de tous et font désormais partie du patrimoine, mais le personnage, lui, est resté secret. Charles Aznavour, qui a fait ses premiers pas sur les planches à l'âge de 9 ans, revient, 80 ans plus tard, sur son incroyable parcours. Il évoque son enfance, le rôle joué par ses parents dans la Résistance. Celui qui a dédié toute sa vie à la musique et à la scène raconte l'enfer de ses débuts, lorsque personne ne croyait en lui, puis son ascension et enfin son succès planétaire. Pendant des années, son physique, sa petite taille, son nez trop grand et sa voix caverneuse lui ont valu de nombreuses critiques. Portrait d'un artiste qui s'est imposé par son talent. In Google-Kalender eintragen Regie: Marie Drucker, Damien Vercaemer