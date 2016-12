France 2 22:25 bis 23:10 Krimiserie Castle Un Noël dans la Mafia USA 2014 16:9 HDTV Merken Noël approche et Castle est heureux de perpétuer une nouvelle fois la tradition familiale. Chaque membre de la famille doit faire un poème d'environ six lignes sur les moments forts de l'année qui va se terminer. Eric Mercer, médecin généraliste, est abattu en pleine rue. Castle et Beckett découvrent que le praticien était au service d'un clan de mafiosi dirigé par Don Dino Scarpella. Rick avait rencontré cet homme au moment de la préparation d'un roman policier. Le Parrain finançait l'école de médecine de Mercer, en échange de ses bons soins à l'égard de gangsters blessés. Par amitié, Castle accepte de retrouver le coupable dans les plus brefs délais, afin d'éviter une guerre des gangs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Chad Gomez Creasey, Dara Resnik Creasey Kamera: Daryn Okada Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12