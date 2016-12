WDR 23:40 bis 01:10 Familienfilm Um Himmels Willen - Weihnachten in Kaltenthal D 2008 Wh am 21.12., 07:20 Uhr Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) fühlt sich geschmeichelt: Kurz vor Weihnachten erhält er überraschend und sehr kurzfristig eine Audienz beim Papst. Da die Einladung für zwei Personen gilt, bittet er seine Lieblingsfeindin, Schwester Hanna (Janina Hartwig), ihn nach Rom zu begleiten. Eigentlich hat Hanna überhaupt keine Zeit, denn im Kloster laufen die Vorbereitungen für die große Weihnachtsfeier auf Hochtouren. Gegen eine großzügige Spende für die Geschenke der Kinder lässt sie sich aber doch überreden. Ohne die Mutter Oberin (Rosel Zech) um Erlaubnis zu fragen, fliegt sie mit Wöller nach Rom - nicht ahnend, dass die Oberin mit ihrer ehemaligen Äbtissin (Maria Becker) im Anmarsch ist. Doch Hanna hat auch so schon genügend Schwierigkeiten - mit ihrem Reisebegleiter. Nicht nur, dass Wöller kein Interesse für die Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt zeigt, er hat auch überhaupt kein Verständnis dafür, dass Hanna sich für eine junge, hochschwangere Hotelangestellte einsetzt, die gerade gefeuert wurde. Als Wöller dann auch noch erfährt, dass es sich bei der vermeintlichen Privataudienz um eine Großveranstaltung mit 300 Pilgern handelt, ist es mit seiner guten Laune vollends vorbei. Beleidigt will er abreisen. Doch daraus wird nichts, denn ein Generalstreik legt das italienische Verkehrssystem lahm. Mit knapper Not ergattern Wöller und Schwester Hanna einen maroden Mietwagen und begeben sich auf eine höchst abenteuerliche Rückfahrt. Unterwegs gabeln sie auch noch Laura (Jytte-Merle Böhrnsen) auf, die junge Frau, die im Hotel ihren Job verloren hat und nach München muss. Als Hanna erfährt, dass die Unglückliche Probleme mit ihrem Freund hat, setzt sie Himmel und Hölle in Bewegung, um Laura mit dem Vater ihres Kindes glücklich unter dem Weihnachtsbaum zu vereinen. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Mit "Um Himmels Willen - Weihnachten in Kaltenthal" sind die Hauptrollen besetzt mit dem bewährten Team um Fritz Wepper, Janina Hartwig und Rosel Zech als Mutter Oberin. Ulrich König drehte die Komödie nach einem Buch von Michael Baier in Rom, München und Landshut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Hartwig (Hanna Jakobi) Fritz Wepper (Wolfgang Wöller) Emanuela von Frankenberg (Agnes Schwandt) Karin Gregorek (Felicitas Meier) Donia Ben-Jemia (Gina Gallo) Antje Mönning (Jenny Marquard) Rosel Zech (Oberin Elisabeth Reuter) Originaltitel: Um Himmels Willen - Weihnachten in Kaltenthal Regie: Ulrich König Drehbuch: Michael Baier Kamera: Ludwig Franz Musik: Arnold Fritzsch