WDR 20:15 bis 21:00 Dokumentation schrecklichschön - Geschenke, Geschenke D 2016 Wh um 01:10 Uhr Stereo Untertitel HDTV Merken Das Warten aufs Christkind heißt für viele von uns: Wir warten auf Geschenke- und die große Überraschung. Die gelingt oft großartig, manchmal auch weniger: Top oder Flop? Die Chancen stehen 50:50. Egal ob man eines bekommt oder es überreicht - ein Geschenk hat es in sich. Nelson Müller, Yvonne Willicks, Jana Ina Zarella oder Wiglaf Droste haben es erlebt. Geschenke können super sein: Patricia Kelly, Frank Goosen, Jürgen Becker und die Mockridges werden uns davon erzählen. Es geht um Kindheitsdramen und um All-time-Favorites. Es geht um unvergessene Geschichten, die mal rührend sind und mal skurril. Prominente aus dem Westen gewähren uns Einblicke in ihre Familien-Feiertage. Ihre schrecklichschönen Anekdoten werden mit filmischen Perlen aus den WDR-Archiven bebildert. So entsteht ein unterhaltsamer Doku-Streifzug durch die Jahrzehnte - vom Wirtschaftswunder bis zur Gegenwart, vom Steckenpferd bis zum Smartphone. In dieser neuen WDR-Sendereihe ist der Name Programm. Schrecklichschön erzählt mit einem Augenzwinkern, was wir alle schon erlebt haben: Erst große Vorfreude, dann große Enttäuschung. Oder der umgekehrte Fall: keine Erwartung, Riesen-Überraschung! Mal ist es schrecklich, mal ist es schön - immer aber ist es filmreif, was geschenketechnisch unterm Weihnachtsbaum, aber auch zu anderen Anlässen passiert. Schrecklichschön: Geschenke, Geschenke - Eine komische Collage über das heikelste Thema der Welt. Am 19. Dezember um 20 Uhr 15 im WDR-Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schrecklichschön