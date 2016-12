BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Show Das Jahr 2016 Was uns Bayern bewegt hat D 2016 2016-12-21 03:55 Merken Das Zugunglück von Bad Aibling, die Hochwasserkatastrophe in Niederbayern, die Terroranschläge von Würzburg und Ansbach, der Amoklauf in München - 2016 war ein Jahr, das uns in Bayern kaum Zeit zum Durchatmen lies. International waren der Putsch in der Türkei und die Folgen, der Brexit sowie die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten folgenschwere Einschnitte. Auch in Deutschland haben sich mit dem Aufstieg der AfD die politischen Gewichte verschoben. Zu den Highlights des Jahres gehörten die großen Sportereignisse: die Olympische Spiele und die Fußball- und Handball-EM. 2016 war geprägt von vielen emotionalen Höhenpunkten. Ursula Heller und Tilmann Schöberl lassen mit prominenten und beeindruckenden Menschen die wichtigsten Momente des Jahres noch einmal Revue passieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ursula Heller, Tilmann Schöberl Originaltitel: Das Jahr 2016