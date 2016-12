ORF 3 14:15 bis 15:25 Kultur Aus dem Archiv: Harald Serafin Eine Rückschau mit Klassikern und Schätzen aus dem ORF-TV-Archiv A 2016 16:9 Merken Mit Harald Serafin zu Gast bei Gerhard Tötschinger sind Daniela Fally, Mirjana Irosch und Felix Dvorak. Die "New York Times" bezeichnet Harald Serafin als den "Walter Matthau der Wiener Operette". Für Ginger Rogers war er "ein wienerischer Maurice Chevalier". Harald Serafin, Moderator Gerhard Tötschinger sowie Daniela Fally, Mirjana Irosch und Felix Dvorak erinnern sich mittels Zuspielungen und in Gesprächen an Highlights aus Serafins Schaffen als Opern- und Operettensänger. Legendär ist die Rolle des "Danilo" aus der "Lustigen Witwe", die er etwa 1.700-mal gesungen hat. Der ehemalige Intendant der Seefestspiele machte Mörbisch zum "Mekka der Operette". Als Schauspieler feierte Harald Serafin zahlreiche Erfolge im Wiener Volkstheater und in den Wiener Kammerspielen. In der Sendung kommen prominente Gäste zu Wort, die den großen Entertainer beruflich und privat begleitet haben: Daniela Fally, Mirjana Irosch und Felix Dvorak. Durch den Abend im Radiokulturhaus führt Gerhard Tötschinger. Die Archivschätze werden von Regina Nassiri präsentiert. In Google-Kalender eintragen Moderation: Gerhard Tötschinger Gäste: Gäste: Harald Serafin, Daniela Fally, Mirjana Irosch, Felix Dvorak Originaltitel: Aus dem Archiv: Harald Serafin