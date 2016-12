ORF 3 02:00 bis 04:00 Tanz Sonny Boys A 2008 2016-12-17 12:00 16:9 Merken Zum 85. Geburtstag von Harald Serafin wiederholt ORF III ein Meisterstück des amerikanischen Unterhaltungstheaters. Willie und Al waren jahrzehntelang ein äußerst erfolgreiches Komikerduo - bis sie sich auseinandergelebt haben. Jeder kannte die kleinen Schwächen und Marotten des anderen und keiner wollte sie mehr ertragen. Als alte Herren tingeln sie einzeln mit Nebenrollen durch die Gegend, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Bis Willie's Neffe Ben auf die Idee kommt, die beiden Altstars für eine Fernsehshow noch einmal gemeinsam auf die Bühne zu bringen ... und die alte Hassliebe wieder auflebt. Diese liebevoll ironische Künstlerkomödie gab schon mehrmals zwei Vollblutkomödianten die Möglichkeit zu bravourösen Darstellungen - denken wir nur an Walter Matthau und George Burns, Peter Falk und Woody Allen oder Otto Schenk und Helmuth Lohner. In dieser Inszenierung von Michael Schottenberg spielen die beiden Publikumslieblinge Harald Serafin und Peter Weck, der damit nach mehr als 30 Jahren ein Bühnen-Comeback feierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Weck (Willie Clark) Harald Serafin (Al Lewis) Alexander Jagsch (Ben Silverman) Johanna Mertinz (Krankenschwester) Originaltitel: The Sunshine Boys Drehbuch: Neil Simon, Gerty Agoston

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 337 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 147 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 77 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 67 Min.