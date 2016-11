ZDFinfo 12:00 bis 12:50 Dokumentation Phantom der Tiefsee - Der Riesenkalmar USA 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Seit Menschen die Weltmeere befahren, ist der Riesenkalmar Architeuthis das größte Mysterium der marinen Tierwelt. Sagenumwoben, fand der Tiefsee-Riese auch Eingang in die Weltliteratur. Der Film zeichnet die spannende Suchexpedition nach Architeuthis nach. Er zeigt den extrem hohen technischen Aufwand und den Ideenreichtum der Wissenschaftler - und den größten Tintenfisch der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Legends of the Deep: The Giant Squid Regie: Yasuhiro Koyama