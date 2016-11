ZDFinfo 05:30 bis 06:15 Dokumentation Kampf um den heißen Draht Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder D 2009 Stereo 16:9 Merken Eine der wichtigsten Erfindungen unseres Zeitalters: das Telefon. Die Doku ermittelt die Hintergründe des Forscherkampfes im 19. Jahrhundert um die elektrische Übertragung von Sprache. Auf der einen Seite steht Alexander Graham Bell, ein schottischer Erfinder, der in jahrelanger Nachtarbeit an der Technik des Telefons feilt. Auf der anderen Seite stehen der Erfinder Elisha Gray und der damals größte Weltkonzern, die Western Union Telegraph Company. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Regie: Christian Heynen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 284 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 44 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 44 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 44 Min.