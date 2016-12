TV5 23:59 bis 02:23 Sonstiges L'Hôtel du libre échange F 2015 Merken L'une des oeuvres les plus célèbres de Georges Feydeau sur les désastres ordinaires de la vie conjugale, interprétée par une trentaine d'animateurs et journalistes de France 2. Au programme : quiproquos, situations bizarres et loufoques, chassés-croisés aux rebondissements rocambolesques pour un spectacle unique offert par les visages de la chaîne. Mise en scène, adaptation : Raymond Acquaviva, d'après Georges Feydeau In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Thierry Beccaro (Pinglet) Bruno Guillon (Paillardin) Patrice Laffont (Mathieu) Virginie Guilhaume (Marcelle) Valérie Maurice (madame Pinglet) Damien Thévenot (Maxime) Carinne Teyssandier (Victoire) Originaltitel: L'Hôtel du libre échange Regie: François Goetghebeur