Disziplin, Disziplin und noch mehr Disziplin heißt es im Sauerland bei Nancy (37) und Emil (26). Bei diesem Duo ist immer etwas los. Nancy arbeitet selbstständig als Eventmanagerin, Model und als Herausgeberin eines Modemagazins. Klar, dass bei so viel Arbeit ein straffer Zeitplan eingehalten werden muss. Nur so in den Tag hineinleben, das ist für Nancy nichts. Sie will erfolgreich sein und dazu gehört nun einmal Arbeit auf den Punkt. Genauso sieht das auch Emil. Der Tänzer aus Polen hat sich im Nu in Deutschland eine Existenz aufgebaut. Inzwischen besitzt er sogar eine eigene Tanzschule, in der er regelmäßig mit Nancy die Hüften schwingt. Fitness ist ein absolutes Muss, um im Show-Business bestehen zu können. Der 26-jährige ist sogar schon mehrmals bei "Supertalent" aufgetreten und hat immer wieder hervorragend abgeschnitten. Die Zwei wollen hoch hinaus und das erreicht man nur durch Fleiß, harte Arbeit und Durchhaltevermögen. Und genauso treten die strenge Nancy und der fleißige Emil auch in der Öffentlichkeit und den roten Teppichen der Republik auf. Eine chaotische Familienkonstellation: Mutter Sonja (45) ist Hausfrau, und weil ihr Alltag ihr nicht außergewöhnlich genug ist, wird es Zeit, sich einer neuen Herausforderung zu stellen - dem Frauentausch-Battle! Unterstützt wird sie von ihrer Tochter Sophia (18), Schwiegersohn in spe Marcel (27) und dem Küken der Familie, dem achtjährigen John Davide. Sonjas Tage sind geprägt von Haushalt und den beiden Kindern, für die sie alles macht. Ihren Kleinsten verwöhnt die 45-jährige bis zum geht nicht mehr und so hat sie es auch ihrer Tochter Sophia beigebracht. Regeln müssen nicht sein! Hauptsache das Kind ist glücklich und nervt Mama nicht mit anstrengendem Gequengel. Wenn John Davide etwas möchte, dann hat das gefälligst zu geschehen. Egal, ob das Kinderzimmer schon bis oben hin mit Spielzeug vollgestopft ist. Wenn Mama nicht sofort springt, gibt es Tränen. Glamourös ist das Leben der Familie ganz und gar nicht. Abwechslung bringen Karatestunden in das Leben von Mama Sonja und Sohn John Davide.