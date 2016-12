RTL II 20:15 bis 21:15 Show Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heidehof Bagenz in Neuhausen D 2016 16:9 HDTV Merken Mitten im Brandenburger Naturschutzgebiet "Talsperre Spremberg" liegt die abgeschiedene Gaststätte und Ferienanlage "Heidehof Bagenz". Betreiber Kai (45) verliebte sich Hals über Kopf in das 35.000 Quadratmeter große Grundstück und hoffte auf das große Touristengeschäft. Doch schon die Neueröffnung ließ den gelernten Restaurantfachmann und Informatiker ratlos zurück. Kaum ein Gast fand den Weg durch den Wald, um die gutbürgerlichen Speisen von Koch Christian (34) kennenzulernen. Kais finanzielle Reserven sind durch den Kauf und den Versuch einer Sanierung so gut wie aufgebraucht. In der Not muss er bereits auf die familiäre Unterstützung von Stiefsohn Miguel (25) im Service bauen. Können die Kochprofis Frank Oehler, Ole Plogstedt und Nils Egtermeyer schnellstmöglich einen Lösungsweg finden, damit Kais Gastronomen-Karriere nicht schon vorbei ist, ehe sie überhaupt begonnen hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kochprofis - Einsatz am Herd