Pro7 MAXX 13:05 bis 13:30 Trickserie Naruto Shippuden Das Labyrinth der verzerrten Reflexionen J 2009 16:9 Merken Tsunades schlimmste Befürchtungen scheinen wahr zu werden. Bislang war es nur ein Gerücht, dass jemand mit Hilfe eines Jutsu etwas in Kristall verwandeln kann. Nun hält sie einen Beweis für diese Fähigkeit in den eigenen Händen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Naruto Shippuden Regie: Hayato Date Altersempfehlung: ab 12