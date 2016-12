ATV 2 00:30 bis 02:20 Drama Der Duft von Lavendel GB 2004 Stereo 20 40 60 80 100 Merken 1936 In einem kleinen englischen Dorf an der Küste von Cornwall leben die zwei Schwestern Janet und Ursula Widdington. Nach einem heftigen Sturm finden sie einen jungen Mann, der an den Strand geschwemmt wurde. Hilfsbereit, wie die beiden nun mal sind, nehmen sie den Fremden bei sich auf und pflegen ihn gesund. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei ihrem Gast um einen jungen Polen namens Andrea Marowski. Zwar spricht er kein Wort Englisch, dafür aber fließend Deutsch, und er spielt virtuos Violine. Ursula fühlt sich sofort zu ihm hingezogen und verliebt sich zum ersten Mal in ihrem Leben. Aber der junge Andrea hat nur Augen für die hübsche Olga?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Judi Dench (Ursula) Maggie Smith (Janet) Daniel Brühl (Andrea) Natascha McElhone (Olga Daniloff) Freddie Jones (Jan Pendered) Miriam Margolyes (Dorcas) David Warner (Dr. Francis Mead) Originaltitel: Ladies in Lavender Regie: Charles Dance Drehbuch: Charles Dance Kamera: Peter Biziou Musik: Nigel Hess