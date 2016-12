Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Stimmen hören Viel mehr als "Belcanto": Edita Gruberová singt Musik von Strauss, Schubert, Orff, Dvo?ák, Haydn und Mozart Merken Die nun seit Jahrzehnten von Edita Gruberová - sie feiert dieser Tage ihren 70. Geburtstag! - ausgelebte Begeisterung für die Opern der "Belcanto"-Ära (Werke von Bellini und Donizetti dominieren auch in den nächsten Jahren noch ihren Auftrittskalender) hat die Erinnerung an manche andere Aspekte dieser außergewöhnlichen Sängerinnenlaufbahn fast verdrängt. Was für eine epochale Zerbinetta war Edita Gruberová! Aber sie hat sich in jungen Jahren auch der ähnlich "haarigen" Aminta in Richard Strauss' "Schweigsamer Frau" gewidmet, hat mit Nikolaus Harnoncourt am Pult die Sopranpartien in Haydn-Oratorien gesungen und ausgewälte Stücke aus Schubert-Opern, war beim Salzburger Mozart-Konzertarien-Großprojekt dabei - und bei noch so vielem mehr. Nicht zu vergessen: die Liedersängerin Edita Gruberová, auch mit Brahms und Dvorak. In Google-Kalender eintragen Moderation: Chris Tina Tengel

