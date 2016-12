Anixe HD 15:30 bis 16:00 Comedyserie Das Büro Die Unternehmensprüfung D 2003 Merken Wenn Unternehmensberatungen in die Firma kommen, bedeutet dies meist nichts Gutes. Das befürchtet auch ?Das Büro?, als die Konzernleitung einen Revisor schickt: Herr Enzensperger, auch Entsetzensperger genannt, soll nutzlose Angestellte entlarven und Ineffizienz aufdecken. Einige Kollegen werden nun besonders hellhörig. Und Not macht erfinderisch: Steht der eigene Arbeitsplatz auf der Kippe, wandelt sich selbst der hochnäsige Manager zum gutmütigen Chef. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ingolf Lück (Arnulf Behrensen) Dorina Maltschewa (Yvonne Günther) Peer Kusmagk (Lars Vollmer) Christian M. Goebel (Bernd Schmidt) Lucia Gailova (Beate Esterhazy) Elke Czischek (Carmen Strösel) Angela Ascher (Simone Ritter) Originaltitel: Das Büro Drehbuch: Johannes Rehmann