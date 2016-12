ATV 2 19:20 bis 20:15 Serien Las Vegas Doppeltes Spiel USA 2005 2016-12-23 14:05 Stereo Merken Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte über einen bevorstehenden Verkauf des Montecito. Klar, dass diese Neuigkeit die Mitarbeiter verunsichert. Währenddessen bekommt Delinda Besuch: Ihr außergewöhnlich naiver Cousin Seth, ein Mitglied der Amish People, darf zwei Tage in Las Vegas verbringen. Er will das Leben in diesen 48 Stunden so richtig genießen und sich austoben, bevor er zu seinen Glaubensbrüdern und -schwestern zurückkehrt. Ed und Danny stellen derweil fest, dass sie verwanzt wurden. Offenbar gibt es einen Maulwurf unter der Belegschaft des Casinos?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connel) Vanessa Marcil (Samantha Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) James Lesure (Mike Cannon) Marsha Thomason (Nessa Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Rick Wallace Drehbuch: Keith Kaczorek Kamera: John Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12