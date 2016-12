ATV 01:40 bis 02:25 Krimiserie Major Crimes Rufmord USA 2012 Stereo Merken Sharon und ihr Team untersuchen den Mord an Derek Hansen, der erbittert gegen jede Form von Menschenhandel eintrat. Doch die Ermittlungen gestalten sich kompliziert, weil Hansen Kontakte zu vielen einflussreichen Politikern hatte, die er für seinen Kampf zu gewinnen hoffte. Vor allem Senator McAustin scheint sehr an dem Fall interessiert zu sein und erwartet von seinem Assistenten John Felton über jede neue Entwicklung informiert zu werden. Sharon kämpft aber nicht nur gegen diese Versuche, sich in ihre Arbeit einzumischen, sondern versucht sich auch darüber klarzuwerden, was sie von Rustys biologischem Vater halten soll?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Captain Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Raymond Cruz (Detective Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Leo Geter Drehbuch: Leo Geter Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16