ATV 20:15 bis 21:05 Krimiserie Rizzoli & Isles Pfusch am Bau USA 2012 2016-12-22 23:50 Stereo Der Schauspieler Ryan Granger stirbt während einer Theaterprobe, als sein Co-Star Jennifer Johnson mit einer vermeintlichen Waffenattrappe auf ihn schießt, die sich als scharf geladen erweist. Zuerst gerät Jennifer in Verdacht, Ryan absichtlich getötet zu haben und die Tat als Unfall tarnen zu wollen. Doch als sich herausstellt, dass Ryan Betonproben und Baupläne des Theaters bei sich trug, vermuten Jane und Maura, dass er einem Bauskandal auf der Spur war. Frost und Tommy Rizzoli suchen daher im Parkhaus des Gebäudes nach Schäden in der Baustruktur, als plötzlich ein Teil des Hauses einstürzt und beide Männer unter sich begräbt?. Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Chris Vance (Casey Jones) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Michael Katleman Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine