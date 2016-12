ATV 12:40 bis 13:10 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Lohn der Angst USA 1997 Stereo Merken Als Al erfährt, dass seine Ex-Freundin Ilene heiraten wird, ist er am Boden zerstört. Ihm wird klar, dass sein Leben seit der Trennung von Ilene auf der Stelle tritt. Um Al aufzumuntern, versucht Tim ihn zu überreden, wieder mehr unter Leute zu gehen. Das hat jedoch zur Folge, dass Al nun jeden Abend bei den Taylors auftaucht. Daher schickt Jill ihren Gatten mit Al in eine Single-Bar, wo der schüchterne Al tatsächlich Anschluss zu finden scheint. Allerdings begegnet auch Tim einer Frau, die Interesse zeigt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Geoffrey Nelson Drehbuch: Laurie Gelman Kamera: Donald A. Morgan