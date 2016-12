SWR 2 22:03 bis 23:00 Sonstiges "Stille Nacht" Ruhe 3 Merken Die Jury der Akademie der Darstellenden Künste kürte die Produktion zum "Hörspiel des Monats Dezember 2013": Aus der Begründung: "Das Hörspiel erzählt die exemplarische Weihnachtsgeschichte einer Familie, deren Mitglieder einander am Heiligen Abend in intimer Vertrautheit begegnen - und einander deshalb auch ausgeliefert sind. Mit subtilem Witz, scharfer Beobachtung und (bei allem Spott) auch unverhohlener Sympathie für die Figuren schaffen sie ein Panoptikum des alltäglichen Familien-Wahnsinns, der zum Fest der Liebe regelmäßig kulminiert. Das alljährlich zelebrierte Ritual in seiner Unausweichlichkeit durch ein befreiendes Lachen wenigstens zu erleichtern, ohne das Fest und die Menschen, die es feiern, zu denunzieren, verdient nicht nur Respekt und Hochachtung, sondern vor allem Weitersagen: Dieses Hörspiel sollten sich Deutsche, unter dem Lichterbaum sitzend, anhören. Und vielleicht wäre es auch für den Sozialkundeunterricht gut geeignet!" In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Margarita Broich (Oma Iris), Caroline Peters (Mutter Amarillis), Schorsch Kamerun (Stefan), Thomas Blisniewki (Klaus), Franz Broich-Wuttke (Arthur) Regie: Paul Plamper Musik: Ali Bozkurt