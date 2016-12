Bayern 4 19:05 bis 20:00 Sonstiges KlassikPlus Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Reflexionen über das Altern Merken Es geschieht jeden Tag, jede Sekunde: Altern ist alltäglich. Dennoch fällt uns die fortwährende Veränderung oft erst zu besonderen Daten auf, an einem runden Geburtstag jenseits der 40 zum Beispiel. Das Älterwerden birgt eine Menge Herausforderungen. Elgin Heuerding setzt sich in ihrer Sendung "Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding" mit dem Thema anhand der Opernliteratur auseinander. Denn Komponisten lassen ihre Figuren über die zunehmenden Jahre stolpern; oder sie lassen sie an ihrem Lebensmotto festhalten, selbst wenn das überholt ist. Es gibt natürlich auch diejenigen, die das Thema ausblenden. Faszinierend ist, dass schon Claudio Monteverdi, einer der ersten Opernkomponisten, die Endlichkeit reflektiert. Er lässt in "Il ritorno d'Ulisse" die Zeit, die Gebrechlichkeit, das Schicksal und die Liebe auftreten. Vielleicht also kann Musik als Zeitkunst bei diesem Thema auch Labsal sein. In Google-Kalender eintragen