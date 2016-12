puls 4 01:05 bis 03:20 Thriller The Game USA 1997 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Von seinem gegensätzlichen Bruder bekommt der reiche, gefühlsarme und isolierte Investmentbanker Nicholas Van Orten zu seinem 48. Geburtstag einen Gutschein für ein individuell entwickeltes Psychospiel geschenkt. Das geheimnisvolle Spiel entwickelt sich zu einer bedrohlichen Realität, die den kontrollierten Banker bis zum Identitätsverlust treibt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michael Douglas (Nicholas Van Orton) Sean Penn (Conrad Van Orton) Deborah Kara Unger (Christine) James Rebhorn (Jim Feingold) Peter Donat (Samuel Sutherland) Carroll Baker (Ilsa) Anna Katarina (Elizabeth) Originaltitel: The Game Regie: David Fincher Drehbuch: John Brancato, Michael Ferris Kamera: Harris Savides Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 12