ORF 3 20:15 bis 21:20 Dokumentation Der Wiener Stephansdom - die Wiedergeburt eines Wahrzeichens A 2015 Wh. am 23.Dezember, ORFIII Stereo Untertitel 16:9 Merken 850 Jahre Geschichte von Tränen und Freude, stillem Gebet und lauten Glaubensbekundungen verbergen sich hinter den Mauern eines der imposantesten Gebäude Wiens. Aber nicht nur das, der Stephansdom ist gleichzeitig Symbol für ein wiedererblühtes Österreich. Vor exakt 70 Jahren brannte er genau am selben Tag, als die Sowjets den Kampf um Wien beendet hatten, lichterloh. Es galt also, ein ganzes Land neu aufzubauen - die Wiederauferstehung des Doms wurde zum Zeichen dafür. Heute können Millionen von Besuchern jedes Jahr ein Meisterwerk aus Romanik und Gotik bestaunen, das von unbekannten Baumeistern erschaffen wurde, um den Menschen Raum für ihre Gespräche mit Gott zu geben. Regisseur Robert Neumüller erzählt in dieser Hochglanz-Dokumentation, die ORFIII erstausstrahlt, in imposanten Bildern die ganze Geschichte des Doms von seiner Gründung bis in die jüngere Gegenwart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Wiener Stephansdom - die Wiedergeburt eines Wahrzeichens Musik: Thomas Zbornik