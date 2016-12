ORF 1 19:20 bis 19:45 Comedyserie The Big Bang Theory Das Eiersalat-Äquivalent USA 2013 2016-12-23 16:05 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sheldons Assistentin Alex macht Leonard eindeutige Avancen. Er genießt ihr Interesse. Sheldon hingegen findet es inakzeptabel, schließlich soll sie sich auf seine Bedürfnisse konzentrieren. Er fragt Amy, Bernadette und Penny um Rat. Penny ist außer sich, dass ihr Freund nicht nur angebaggert wird, sondern es auch noch gutheißt. Die Mädels empfehlen Sheldon, mit Alex zu reden. Das Gespräch artet jedoch aus, und Alex bezichtigt ihren Chef der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Steven Molaro, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6