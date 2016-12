ORF 2 20:15 bis 21:05 Familienserie Weißblaue Geschichten Der Duft der Liebe / Rendezvous wider Willen D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die einen trauen sich nicht zuzugeben, dass sie wieder Single sind, die Anderen fühlen sich alleine eigentlich ganz wohl. Sophie zum Beispiel würde trotz Trennung von ihrem untreuen Freund den Anschein, dass sie glücklich liiert ist, gerne länger aufrechterhalten. Ein Blechschaden und ein Zufall kommen ihr zu Hilfe, und Sophie lässt ihre Eltern in dem Glauben, dass Max, der Mann an ihrer Seite ihr langjähriger Freund ist. Eine Weile geht das auch gut. Floristin Marie wiederum ist gänzlich unbeeindruckt vom Charme des attraktiven Tischlers Clemens, der von ihr eigentlich nur Flirttipps für eine andere Frau will. Doch dann bemerkt Clemens, dass ihn die ideenreiche Blumenhändlerin längst viel mehr fasziniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophie Wepper (Marie Weber) Sebastian Hofmüller (Clemens Sendling) Kathi Leitner (Rosi Freisinger) Nina Hartmann (Katharina Hausmann) Branko Vucovic (Kellner) Friederike Sipp (Sophie Böhm) Niels Bruno Schmidt (Max Reuter) Originaltitel: Weißblaue Geschichten Regie: Michael Steinke, Werner Siebert Drehbuch: Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack, Anette Schönberger