Schweiz 1 04:10 bis 05:40 Komödie The Grand Budapest Hotel USA, D, GB 2014 Nach Ideen von Stefan Zweig Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken An der östlichsten Grenze des europäischen Kontinents liegt die Republik Zubrowka, wo das legendäre "Grand Budapest Hotel" steht. Ein Autor (Tom Wilkinson) erzählt, wie er es als junger Mann (Jude Law) in den 1960er-Jahren besuchte. Es ist heruntergekommen, und der Page Monsieur Jean (Jason Schwartzman) bewirtet eine kleine Zahl alleinstehender Gäste, darunter den Autor. Per Zufall lernt dieser den Besitzer des Hotels, Zero Moustafa (F. Murray Abraham), kennen. Bei einem ausgiebigen Abendessen erzählt Zero dem Schreiberling, wie die gloriosen Zeiten des Hotels aussahen und wie es dazu kam, dass er, einst ein einfacher Lobby-Boy, in den Besitz des Anwesens kam. Als junger Mann wird Zero (Tony Revolori) in den 1930er-Jahren vom weitherum bekannten Concierge Monsieur Gustave (Ralph Fiennes) im Grand Budapest Hotel unter dessen Fittiche genommen. Zero merkt schnell, dass Monsieur Gustave mit den älteren Besucherinnen des Hotels ganz besondere Beziehungen unterhält, auch sexuelle. Als die älteste dieser Besucherinnen, die Gräfin Madame D. (Tilda Swinton), unerwartet stirbt, reisen Monsieur Gustave und Zero ins Schloss Lutz und platzen in die Testamentsverkündung. Dort erfährt Monsieur Gustave, dass Madame D. ihm das unbezahlbare Gemälde "Jüngling mit Apfel" vermacht hat. Darüber aber ist deren Sohn Dmitri (Adrien Brody) alles andere als erfreut. Noch bevor Dmitri etwas unternehmen kann, stehlen Zero und Monsieur Gustave das Gemälde und machen sich aus dem Staub. Nun beginnt eine wilde und lebensgefährliche Verfolgungsjagd durch Zubrowka, bei der Zero seinem Mentor mehr als einmal aus der Patsche hilft. Derweil steht Europa an der Schwelle zum Krieg. Den "glanzvollsten Berlinale-Eröffnungsfilm seit sehr langer Zeit" nannte die "Süddeutsche Zeitung" Wes Andersons "The Grand Budapest Hotel. Am Filmfestival wurde der Film mit einem Silbernen Bären geehrt. Auch bei der Oscarverleihung wurde er geehrt: mit neun Nominierungen und vier Oscars. Hinter den liebevoll und bis in die kleinsten Details ausgeklügelten Sets steckt, wie bei Anderson üblich, enorme Arbeit. Die Drehorte setzen sich aus Miniatursets, die sich an den verschiedensten alten Kurhotels Europas orientieren und realen Sets, verteilt über ganz Deutschland, zusammen. Zur Geschichte von "The Grand Budapest Hotel" inspiriert wurde Wes Anderson durch die Lektüre verschiedener Romane des ihm bis dahin unbekannten österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig. Mit vielen Schauspielern, zum Beispiel Adrien Brody, Jason Schwartzman oder Bill Murray, hat Wes Anderson für seine Filme immer wieder zusammengearbeitet. Zu diesen Stammschauspielern gesellen sich in "The Grand Budapest Hotel" nun bekannte Gesichter wie Ralph Fiennes, Mathieu Amalric, Léa Seydoux, Jude Law, Tilda Swinton, Willem Dafoe und Tom Wilkinson. Zu seiner ersten grossen Kinorolle verhalf Anderson dem damals 18-jährigen Tony Revolori. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralph Fiennes (M. Gustave) F. Murray Abraham (Mr. Moustafa) Mathieu Amalric (Serge X.) Adrien Brody (Dmitri) Willem Dafoe (Jopling) Jeff Goldblum (Deputy Kovacs) Harvey Keitel (Ludwig) Originaltitel: The Grand Budapest Hotel Regie: Wes Anderson Drehbuch: Stefan Zweig, Wes Anderson, Hugo Guinness Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12