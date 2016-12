Schweiz 1 22:25 bis 23:20 Talkshow Aeschbacher Tischlein deck dich CH 2016 2016-12-23 05:40 Stereo HDTV Merken Laura Schälchli ist eine Botschafterin des guten Geschmacks. Die Slow-Food-Gastronomin verbringt viel Zeit auf den Schweizer Märkten und weiss genau, wo sie die perfekten Zutaten für ihre Küche findet. Die Absolventin des Studiengangs "Gastronomische Wissenschaften" will vor allem eines: auf lustvolle Art kulinarisches Wissen vermitteln. So verwandelt sie die Labor-Bar zur Weihnachtsküche und tischt Kurt Aeschbacher und seinen Gästen ein festliches Menu auf. Patrick Marxer Früher hat er als Laborant und Psychiatriepfleger gearbeitet und als Sozialarbeiter Asylbewerber betreut, heute veredelt er Fleisch, Fische, Salz und Nüsse in einer Räucherei, die früher eine Spinnerei war. Vom angestellten Behördenvertreter zum selbstständigen Unternehmer, der mit seinen innovativen Kreationen geschmacklich neue Welten entstehen lässt und so die Schweizer Gastronomie aufmischt. Claudia Masüger hat den Chinesen das Weintrinken beigebracht. Vor acht Jahren ist sie mit einem Koffer Wein im Gepäck nach China gereist und hat seither den Weinmarkt revolutioniert. "Hier ist nichts einfach, aber vieles möglich", erklärt Masüger. Für die Bündnerin ist das Chaos auf den Strassen Pekings ebenso inspirierend wie jenes am Arbeitsplatz. Ihre Weinhandelskette soll im Fernen Osten noch weiter wachsen: 888 Shops will Masüger in den nächsten Jahren eröffnen. Renata Walczyna, Mihaela Despa und Kanae Yamamoto hauen gemeinsam auf die Pauke. Die Damen spielen bei der Philharmonia Zürich, am Berner Sinfonieorchester und am Musikkollegium Winterthur und sind damit die einzigen Paukistinnen in der Schweiz mit einer Festanstellung. Ursprünglich aus Polen, Rumänien und Japan, haben sie alle auf Umwegen in die Schweiz gefunden. Bei "Aeschbacher" feiern sie eine Premiere: Zum ersten Mal treten sie gemeinsam auf - mit einem eigens arrangierten Stück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Laura Schälchli (Slow-Food-Gastronomin), Patrick Marxer (Koch), Claudia Masüger (Unternehmerin), Renata Walczyna (Paukistin), Mihaela Despa (Paukistin), Kanae Yamamoto (Paukistin) Originaltitel: Aeschbacher