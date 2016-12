Zee.One 13:50 bis 16:20 Drama Liebe findet ihren Weg IND 2003 Nach einer Vorlage von Surya S.J. 20 40 60 80 100 Merken Karan und Khushi kommen aus ganz unterschiedlichen Umständen: Karan wird in Kalkutta geboren, Khushi in der indischen Provinz. Karan steht die Welt offen; er möchte in Kanada studieren, doch ein Unfall macht seinen Plänen ein Ende. Khushis Vater hingegen ist der Ansicht, dass sie genug Bildung erfahren habe und will, dass sie einen netten jungen Mann heiratet und sesshaft wird. Das Schicksal will, dass die Wege der beiden sich trotzdem kreuzen: Khushi setzt sich durch und darf nach Mumbai an die Uni gehen. Auch Karan hat es zwischenzeitlich dorthin verschlagen. Durch gemeinsame Freunde lernen sich die beiden kennen. Bald machen es sich Khushi und Karan zur Aufgabe, Khushis Freundin Priya mit Karans Kumpel Vicky zu verkuppeln. Dabei kommen sich auch die beiden Liebesstifter näher, als sie es zunächst erwartet haben. Doch Vorurteile und falscher Stolz trennen das Paar, bis es an der Zeit ist, sich vielleicht für immer Lebewohl zu sagen. Wird Karans und Khushis Liebe noch eine zweite Chance erhalten? Das hochromantische Drama ist das Remake des gleichnamigen tamilischen Blockbusters, für den ebenfalls Regisseur S.J. Surya verantwortlich zeichnete. Die gefühlvollen Songs der emotionalen Liebesgeschichte stammen aus der Feder des preisgekrönten Anu Malik: Wochenlang führte sein aus dem Film stammender Titel "Hai Re Hai Re" die indischen Musikcharts an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fardeen Khan (Karan Roy) Kareena Kapoor (Khushi Singh) Amrish Puri (Vir Bhadra Singh) Amitabh Bachchan (Narrator) Beena Banerjee (Madhu Roy) Radhika Chaudhari (Roma) Johnny Lever (Milestone) Originaltitel: Khushi Regie: S. J. Surya, Sunil Kumar Agrawal Drehbuch: Surya S.J. Musik: Anu Malik Altersempfehlung: ab 12