Nick 04:10 bis 04:30 Comedyserie See Dad Run Dad, der Normalo USA 2013 Um Joe zu beweisen, dass man auch als Normalo Spaß haben kann, verkleidet David sich als Vertreter und geht mit seinem Sohn zu einem Basketball-Spiel. Emily und Xander geben sich derweil alle Mühe, ihre Beziehung vor David geheim zu halten. Schauspieler: Scott Baio (David Hobbs) Alanna Ubach (Amy Hobbs) Ryan Newman (Emily Hobbs) Jackson Brundage (Joe Hobbs) Bailey Michelle Brown (Janie Hobbs) Ramy Youssef (Kevin) Mark Curry (Marcus) Originaltitel: See Dad Run Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Matt Boren