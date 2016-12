BonGusto 01:55 bis 02:20 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Yvette van Boven D 2013 Merken In dieser Folge mit Yvette van Boven: 20 Jahre Europäische Union, über 20 Jahre Schengener Abkommen und seit 40 Jahren Spaghetti Bolognese in den Küchen deutscher Hausfrauen. Europa ist in den letzten Jahrzehnten zusammengewachsen. Und das findet sich auch auf den Speisetellern der Deutschen wieder. Auch in der meine Familie & ich Redaktion ist internationale Küche ein wichtiger Bestandteil des Heftes. Da trifft es sich gut, dass heute ein echtes Kind Europas zu Gast ist. Yvette van Boven, Holländerin mit irischen Wurzeln und einer französisch-deutschen Gegenwart. Gemeinsam mit Küchenchef Jörg Götte bereitet sie frühsommerliche europäische Gerichte zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel