N24 Doku 13:00 bis 14:00 Dokumentation Ägypten - Die Wiege der Architektur USA 2006 Nicht zuletzt wegen der bahnbrechenden Baukunst, die zum Teil heute noch zu bewundern ist, gilt Ägypten als Wiege der Zivilisation. Die Dokumentation zeigt aus überraschenden Blickwinkeln und mithilfe von Animationen die Djoser-Pyramide von Sakkara, Senusrets nubische Festungsanlagen, den Hatschepsut-Tempel in Deir el-Bahari, die Wüstenstadt Achet-Aton (dem heutigen Amarna) und Ramses' Felsentempel in Abu Simbel - eine spannende Reise in die Vergangenheit. Originaltitel: Egypt: Engineering an Empire (1)