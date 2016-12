Servus TV 01:40 bis 02:30 Dokumentation Vergangene Welten Die sieben Weltwunder (1/2) GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Bis heute erwecken die sieben Weltwunder bei den Menschen großes Erstaunen. Ihre Schönheit und Größe sind einzigartig, die technische Leistung auch nach Tausenden Jahren eindrucksvoll. Die ägyptischen Pyramiden, die hängenden Gärten von Babylon, die Zeus-Statue in Olympia, der Artemis-Tempel von Ephesus, das Mausoleum in Halikarnassos, der Koloss von Rhodos und der Leuchtturm von Alexandria: Entdecken Sie die Rätsel der sieben Weltwunder! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Worlds Regie: Peter Harvey Drehbuch: Tom Adams Kamera: Peter Harvey