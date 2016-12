Servus TV 20:15 bis 21:10 Dokumentation Dolezal Backstage Das Weihnachts-Special A 2015 2016-12-23 00:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Weihnachten übt eine besondere Faszination für Rock- und Pop-Stars aus. Regisseur Rudi Dolezal hat in seinem Archiv originelle Versionen berühmter und unbekannter Weihnachts-Songs gefunden. Neben überraschenden Hintergrund-Berichten unter anderem über Bing Crosbys "White Christmas" oder über den Ohrwurm "Do They Know It's Christmas?" lüftet der Filmemacher das Geheimnis, welcher Star seinen Weihnachts-Hit im karibischen Hochsommer in Badehose bei 40°C im Schatten aufgenommen hat. Besonderes Schmankerl: bislang unveröffentlichte Weihnachts-Lieder aus dem Archiv des Austropop. Mit: Paul McCartney, Wham!, Queen, Roxette, Falco, Gloria Estefan, Run-D.M.C., No Mercy, Paul Weller, *NSYNC, Ramones, Austria 3, Wanda, Die Seer u.a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dolezal Backstage