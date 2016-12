Servus TV 19:10 bis 20:05 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - durch Europa Auf dem Dach Europas - Im Bann der Alpen (2/2) Auf dem Dach Europas (2/3): Im Bann der Alpen (2/2) D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Doku-Reihe "Auf dem Dach Europas" folgt der "Via Alpina", einem 6.000 Kilometer langen Wanderweg, der die Alpen in ihrer ganzen Länge von Westen nach Osten durchmisst. Das "Ski-Opening" in Ischgl ist legendär. Schneesicherheit allein reicht nicht mehr aus, um sich in der Konkurrenz der Skigebiete hervorzuheben. Die Riesenparty von November bis Ostern lockt jedes Jahr Tausende Touristen an. Ischgl zählt deshalb zu den besten Wintersportorten Europas. Die Täler des südwestlichen Piemont gehören hingegen zu den einsamsten der Alpen. Die Reise endet am Dach Europas, dem Jungfraujoch in der Schweiz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Entdeckungsreise - durch Europa Drehbuch: Barbara Lueg, Stephan Merseburger Kamera: Martin Adam, Thorsten Eifler