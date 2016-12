Sat.1 03:55 bis 04:45 Dokusoap Auf Streife D 2016 16:9 HDTV Merken Am Waldrand liegt eine verletzte Frau in einer Grube. Sofort versuchen die Polizisten mit den Rettungskräften die Frau zu bergen ... - Für einen 16-Jährigen endet der Besuch im Bordell im Desaster: Erst zeigt er einer Prostituierten einen gefälschten Personalausweis, dann folgt der nächste Betrugsversuch ... - Während eine 36-Jährige mit ihrem Lebensgefährten im Fitnessstudio ist, erhält sie einen Anruf von der Nachbarin: Möbelpacker seien dabei ihre Wohnung leerzuräumen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife