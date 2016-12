SWR 01:45 bis 02:15 Dokumentation Auto-Ikonen Mercedes 300 SL Der Flügeltürer D 2016 2016-12-22 05:00 16:9 HDTV Merken Der Mercedes 300 SL gilt als Auto des Jahrhunderts. Eines, das seiner Zeit technisch und vom Design her weit voraus war. 1952 schrieb der Flügeltürer bei der Carrera Panamericana Geschichte. Nach dem Erfolg auf der Rennbahn ging er in Serienproduktion und wurde zum beliebten Straßensportwagen. Zwischen 1954 und 1957 wurden 1.400 Stück des Modells mit den Flügeltüren produziert. Mehr als die Hälfte wurde in den USA verkauft. Heutzutage liegt der Preis für einen der Flügeltürer oder die Roadster-Version bei mehr als einer Million Euro. Zwar tauchen immer wieder, wie im südamerikanischen Dschungel, verschollene Fahrzeuge auf, Neue gibt es aber keine. Hotspot für die Restauration des "Sehnsuchtsautos" ist eine kleine Firma in Bayern. Großer Beliebtheit erfreute sich der Mercedes 300 SL bei Prominenten: Romy Schneider und der Playboy Porfirio Rubirosa, der als Vorbild für die Figur James Bond gilt, zählen zu den Gesichter hinter dem Steuer des Sportwagens. Die SWR-Sendung "Auto-Ikonen. Mercedes 300 SL - Der Flügeltürer" begibt sich auf Spurensuche in spezialisierte Werkstätten und in Mercedes-Archive, um mehr über den Lieblings-Flügeltürer zu erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auto-Ikonen